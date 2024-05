Erste Sexszene: Victoria Justice fühlte sich ziemlich unwohl

Victoria Justice (31) war zehn Jahre alt, als sie ihre erste Schauspielrolle bekommen hatte. Seitdem war die US-Amerikanerin sehr erfolgreich – trotzdem hatte sie ihre allererste Sexszene erst vor kurzem in ihrem neuen Film "Depravity". Gegenüber der Sirius-XM-Sendung "Hits 1 LA With Tony Fly And Symon" enthüllt die Darstellerin nun, dass sie sich dabei ziemlich unwohl fühlte: "An meinem ersten Tag am Set hatte ich meine allererste Sexszene. Ich dachte mir: 'Wirklich Leute?' Wir planen das für den ersten Tag? Cool! Danke dafür!"

Victoria sei sehr nervös gewesen. Sie habe sogar hinterfragt, ob sie nicht die falsche Entscheidung getroffen habe. Regisseur Paul Tamasy habe die "A Perfect Pairing"-Darstellerin jedoch beruhigt: "Er hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und gesagt: 'Hör zu, ich zeige es dir vorher. Wenn es dir nicht gefällt, dann ändern wir es.'" Sie glaube, dass die Leute manchmal denken, dass das Drehen von Sexszenen oder anderen intimen Szenen wirklich sexy sei: "Das ist es wirklich nicht. Es ist unangenehm, ehrlich gesagt, und es gibt einen Haufen zufälliger Typen im Raum, die atmen und dich beobachten." Ihr Schauspielpartner, mit dem Victoria die Sexszene drehen musste, habe ihr jedoch ein gutes Gefühl gegeben.

Die Beauty hatte ihren Durchbruch mit der Nickelodeon-Serie "Victorious". Dort spielte sie von 2010 bis 2013 die Hauptrolle der Tori Vega. Inzwischen hat sie eine lange Liste an Schauspieljobs hinter sich, doch das ist nicht ihre einzige Leidenschaft. Schon damals bei "Victorious" war es auch die Musik, die Victoria offenbar begeisterte. In der Serie durfte sie regelmäßig Songs performen. Erst kürzlich brachte die Sängerin ihre neue Single "Raw" raus.

Getty Images Victoria Justice bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

Getty Images Victorious Cast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014

