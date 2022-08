Missbrauchsvorwürfe von Fans: Gary Busey streitet alles ab!

Gary Busey (78) weist alle Vorwürfe von sich! Der Schauspieler nahm kürzlich an einem Meet & Greet in einem Hotel im US-Bundesstaat New Jersey teil. Dort machte er unter anderem Fotos mit seinen Fans. Nun liegen jedoch schwere Anschuldigungen gegen den Hollywoodstar vor – und sogar eine Anzeige. Gary soll nämlich mehrere Frauen belästigt haben. Gegen diese Behauptungen wehrte er sich nun jedoch.

Wie das US-Newsportal TMZ jetzt berichtete, habe ein Fotograf den Schauspieler zufällig in Malibu getroffen und auf den Vorfall angesprochen. "Es ist nichts passiert!", erwiderte er daraufhin. Er habe nur wenige Sekunden lang ein Foto mit den beiden Frauen gemacht, die sich die Geschichte daraufhin wohl ausgedacht haben. Für seine Version der Geschehnisse soll es außerdem Zeugen geben.

Zwei Besucherinnen der Veranstaltung hatten Gary vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Die eine Frau sagte aus, dass er versucht habe, ihren BH zu öffnen, der anderen habe er an den Hintern gegriffen. Eine erste gerichtliche Anhörung soll noch im August stattfinden.

