Fans begrapscht? Hollywood-Star Gary Busey wurde angeklagt

Schwere Anschuldigungen gegen Gary Busey (78)! Der Schauspieler erarbeitete sich in seiner Jahrzehnte währenden Karriere mit zahlreichen Filmen auf der ganzen Welt eine treue Fangemeinde. 1978 verkörperte er Musiklegende Buddy Holly und erntete für seine Leistung sogar eine Oscar-Nominierung. Doch nun machen düstere Nachrichten die Runde und schwere Vorwürfe stehen im Raum: Denn Gary soll auf einem Fan-Treffen mehrere Frauen belästigt haben.

Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Gary an einem Meet & Greet in New Jersey teilgenommen habe. Als er Fotos mit Fans machte, soll er zwei Frauen belästigt haben. Die eine warf ihm vor, sein Gesicht an ihre Brüste gehalten und versucht zu haben, ihren BH zu öffnen. Die andere bezichtigte den Hollywood-Star, ihr an den Hintern gegriffen zu haben. Gegen Gary sei laut den Dokumenten Anzeige erhoben worden.

Aus den Papieren geht ebenfalls hervor, dass Gary die Vorwürfe gegenüber der eintreffenden Polizisten zunächst geleugnet habe. Später hätte er die Beamten jedoch gebeten, sich bei den Frauen entschuldigen zu dürfen. Es sei nämlich durchaus möglich, "jemanden unabsichtlich an unangebrachten Körperstellen zu berühren".

ZUMA PRESS, INC./ActionPress Tiani Warden und Gary Busey bei der Premiere von "Soldier", 1998

Getty Images Gary Busey im Janaur 2013 in Pasadena

Getty Images Gary Busey bei einem Screening von "This Must Be the Place"

