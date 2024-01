"All My Children"-Star Alec Musser (†50) ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Jahrelang hatte Alec Musser vor diversen Film- und TV-Kameras gestanden. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle als Del Henry in der Seifenoper "All My Children" weltberühmt geworden. Außerdem hatte er in Filmen wie "Kindsköpfe" oder "Road to the Altar" mitgespielt. Nun gibt es tragische Neuigkeiten: Alec ist mit nur 50 Jahren verstorben.

Das bestätigte Alecs Verlobte Paige Press sowie sein Onkel Robert gegenüber TMZ. Der TV-Star sei am Freitagabend in seinem Haus in Del Mar in Kalifornien verstorben. Zu den genauen Todesumständen wollte sich die Familie bisher nicht äußern. In ihrer Instagram-Story trauert Paige um ihren Liebsten. "RIP an die Liebe meines Lebens. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben. Mein Herz ist so gebrochen", schreibt sie.

Auf Instagram nahm Alec seine Fans regelmäßig durch seinen Alltag mit. Vor allem seine Vorliebe für Outdoor-Sport und Fitness teilte der Schauspieler gerne im Netz. Erst am Donnerstag, einen Tag vor seinem Tod, postete er noch ein Bild von sich beim Surfen.

Alec Musser, Schauspieler

Getty Images Alec Musser

Getty Images Alec Musser, Schauspieler

