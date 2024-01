Adam Sandler trauert um "Kindsköpfe"-Kollegen Alec Musser

Alec Musser ist am Freitagabend verstorben. Der "All My Children"-Darsteller wurde nur 50 Jahre alt. Vielen wird der Schauspieler bekannt sein durch eine kurze, jedoch umso denkwürdigere Szene in Adam Sandlers (57) Kassenschlager "Kindsköpfe". Die Komödie spielte im Jahr 2010 weltweit rund 250 Millionen Euro ein und erhielt eine Fortsetzung. Nun gedenkt Adam seines Kollegen Alec mit lieben Worten im Netz.

Seiner Trauer gibt der "Meine erfundene Frau"-Darsteller auf Instagram Ausdruck. "Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. So ein wunderbarer, lustiger, guter Mann", schreibt Adam über seinen Set-Kollegen. Er fügt hinzu: "Ich denke an ihn und seine Familie und sende all meine Liebe." Dazu teilt er ein Bild aus Alecs Szene in dem lustigen Streifen. Im Film erhält der durchtrainierte Alec, nur mit einer knappen Badehose bekleidet, aufgrund seiner Piepsstimme eine herbe Abfuhr von den Ehefrauen der Protagonisten.

Auch in den Kommentaren erinnern sich die Fans an die lustige Szene des Soap-Stars. "Eine so lustige Szene. So eine Tragödie", findet ein User. "Ruhe in Frieden, Alec. Du hast mich und meinen Bruder laut zum Lachen gebracht", lobt ein anderer.

Adam Sandler, Schauspieler

Alec Musser bei der "Kindsköpfe" Premiere im Juni 2010

Alec Musser, Schauspieler

