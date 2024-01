Nach schwerem Unfall: DJ Jerome gibt ein Gesundheitsupdate!

Er gewährt einen sehr tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Anfang November waren besorgniserregende Nachrichten an die Öffentlichkeit gelangt: DJ Jerome (41) wurde bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt. Für mehrere Wochen lag der Produzent im Krankenhaus und schwebte anfangs sogar in Lebensgefahr. Seither konzentrierte sich der einstige X Factor-Co-Juror vorwiegend auf seine Genesung. Jerome meldet sich nun bei seinen Fans!

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 41-Jährigen den Fragen seiner besorgten Fans. Ein Follower will von ihm wissen, wie es ihm aktuell gehe. "Sehr gut, ich mache große Fortschritte", verrät er stolz. Beispielsweise könne er inzwischen wieder ohne Krücken gehen, auf der Seite schlafen und Treppenstufen "normal" gehen. "Klingt alles so banal, aber nach so kurzer Zeit wirklich gute Fortschritte", betont der DJ.

Wie Bild berichtete, soll der Musiker im vergangenen Jahr von einem Auto erfasst worden sein, das ein betrunkener 22-Jähriger gelenkt hatte. Jerome habe zu diesem Zeitpunkt am Kofferraum seines eigenen Fahrzeugs gestanden – und sei infolge des Zusammenpralls zwischen dem Auto und einem Baum eingeklemmt worden.

Anzeige

ActionPress DJ Jerome, Musikproduzent

Anzeige

ActionPress DJ Jerome im August 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / djjerome DJ Jerome im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de