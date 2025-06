Kate Upton und Justin Verlander begrüßen ihr zweites Baby

Kate Upton (33) und Justin Verlander (42) haben Grund zur Freude: Das Paar hat sein zweites Kind willkommen geheißen, wie eine Sprecherin gegenüber TMZ bestätigt. Die Beauty brachte demnach am 19. Juni einen Sohn zur Welt. Der Kleine trägt den Namen Bellamy Brooks Verlander. Bereits einen Tag nach der Geburt wurde der Baseballspieler von den San Francisco Giants offiziell in die Elternzeit entlassen. Die glücklichen Eltern können sich nun also voll und ganz auf ihren Neugeborenen konzentrieren.

Das Ehepaar, das seit 2017 verheiratet ist, durfte bereits 2018 Genevieve begrüßen. Die inzwischen Sechsjährige scheint sich besonders für die Karriere ihres Papas zu begeistern. Kate berichtete kürzlich gegenüber The Houston Chronicle, dass sie einmal wie hypnotisiert war, als auf einem Bildschirm ein Zusammenschnitt seines Spiels lief. Für Justin ist die Unterstützung seiner Familie vor allem bei wichtigen Partien etwas ganz Besonderes. "Es ist etwas, das ich mit meiner Familie und insbesondere mit meiner Tochter erleben möchte", schwärmte er.

Die Liebesgeschichte von Kate und Justin begann 2012, als sich die beiden kennenlernten und zwei Jahre später verlobten. Ihre Hochzeit fand 2017 in der malerischen Toskana statt – nur wenige Tage nach Justins Triumph in der World Series mit den Houston Astros. Auch 2022 gewann der heute 42-Jährige die Meisterschaft. Damals gingen Fotos um die Welt, die zeigten, wie sehr sich Kate für seinen Erfolg freute.

Getty Images Kate Upton und Justin Verlander bei einem Baseballspiel

Getty Images Justin Verlander, Kate Upton und ihre Tochter

Getty Images Kate Upton und Justin Verlander bei einem Baseballspiel

