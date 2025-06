Kim Virginia offen: Sie hatte zeitweise finanzielle Probleme

Kim Virginia Hartung (30) ist aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Dabei nimmt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Community auf Instagram mit. In einer ihrer Storys kommentiert sie eine Luxusimmobilie mit den Worten "Leben am Existenzminimum". Dass Kim diese Aussage nicht ernst meinte, haben offenbar nicht alle ihre Fans verstanden – prompt hagelte es Hassnachrichten. Diese Situation nimmt die Influencerin zum Anlass, einen kleinen Einblick in ihre Vergangenheit zu gewähren. Auch wenn es Kim momentan finanziell wohl sehr gut gehen dürfte, war das nicht immer so. "Ich habe auch schon mal nur noch fünf Euro für den Rest des Monats gehabt und habe eine Woche lang von Toast gelebt", stellt sie klar.

Kim habe wohl gesagt bekommen, dass sich Menschen, die aus finanziell schwierigeren Verhältnissen kommen, von ihrer Aussage "getriggert" fühlen könnten. Daraufhin erklärt sie nun, dass sie das Gefühl kenne und damals trotzdem über solche Aussagen hätte lachen können. "Ich schäme mich null dafür und habe deshalb auch nicht meinen Humor verloren. Es ist, wie es ist. Geld kommt, Geld geht", kommentiert sie und führt die damalige Situation weiter aus: "Mein leiblicher Vater, der Wicht, der dachte sich halt zwischendurch, es wäre ganz lustig, kein Geld rüberwachsen zu lassen. Und ich, mit 15, 16, habe alleine gewohnt und ohne Geld – ein bisschen schwierig. [...] Und dann saß ich da."

Die werdende Mama eckt mit ihrer polarisierenden Art regelmäßig im Netz an. Die zahlreichen Reaktionen, die die 30-Jährige bekommt, sind wenig verwunderlich. Immerhin teilt sie sehr viel aus ihrem Leben auf Social Media. Aktuell nimmt ihr Lebensdrama laut eigener Aussage aber überhand. "Mein Schutzengel trinkt irgendwelche Kurzen in Kuba. Ich weiß es nicht. Hater würden sagen, ich habe ein Drehbuch. Aber Leute, wo ist dann meine Rolle?", fragte sie sich kürzlich in ihrer Story und stellte fest, die "Hauptrolle" ihres Lebens verloren zu haben.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025