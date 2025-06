Twenty4tim verrät intime Details zu Romanze mit Kim Virginia

Twenty4tim (24) hat in einer neuen Folge seines Podcasts "Keine echten Männer", den er gemeinsam mit Jolina Mennen (32) moderiert, intime Details aus seinem Liebesleben geteilt. Der Social-Media-Star sprach offen über romantische und sexuelle Erfahrungen mit Frauen, darunter auch mit der Reality-TV-Darstellerin Kim Virginia Hartung (30). "Ich war in meinem Leben wirklich schon mehrmals in Frauen verliebt und hatte auch sexuell was mit Frauen", erklärte er und wurde dabei konkret: "Als ich zum Beispiel Sex mit Kim Virginia hatte, da hatte ich nicht das Gefühl, ich mache das, weil ich etwas beweisen muss, sondern weil ich es in dem Moment gefühlt habe."

Tim machte außerdem deutlich, dass er sich der Zweifel seitens der Öffentlichkeit bewusst ist, insbesondere da er durch seine provozierenden Auftritte oft in Verbindung mit klassischen "Gay-Klischees" gebracht wird. Viele Kritiker sagten ihm damals nach, die Beziehung zwischen ihm und Kim sei nur PR gewesen. Er stellte jedoch klar: "Ich weiß, dass man mir das vielleicht nicht glaubt, weil ich eben diese Gay-Klischees bediene", aber seine Erfahrungen seien authentisch und kämen von Herzen. Mit diesen Aussagen möchte er offenbar nicht nur mit Vorurteilen aufräumen, sondern auch zeigen, dass Liebe und Anziehung nicht immer in vorgefertigte Kategorien passen.

Bereits in der Vergangenheit sprach Tim über seine Verbindung zu Kim, die er während gemeinsamer Dreharbeiten zum Dschungelcamp näher kennengelernt hatte. Dabei offenbarte er unter anderem, dass ihre Beziehung zu einem derartig intensiven Punkt gelangte, dass er sie seinem Vater vorgestellt habe – ein Schritt, der für ihn eine große Bedeutung hatte. Ob sie heute noch Kontakt haben, ist unklar, doch Tims Äußerungen lassen darauf schließen, dass ihre gemeinsame Zeit für ihn ein prägender Abschnitt war. Kim selbst hat sich zu den Aussagen ihres ehemaligen Weggefährten bisher nicht geäußert.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Kim Virginia Hartung

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit