Nach Bill-Drama: Marc Eggers bekommt heftige Hasskommentare

Nach der Trennung von Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) steht der YouTuber derzeit im Fokus negativer Aufmerksamkeit. Seitdem das Ende ihrer Beziehung zum Thema in ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gemacht wurde, wird Marc auf Instagram mit Hasskommentaren überschüttet. Unter seinen letzten Posts häufen sich Anschuldigungen, ihn interessiere nur Ruhm und er habe die Beziehung ausgenutzt. Manche werfen ihm sogar vor, anderen Menschen schweren emotionalen Schaden zuzufügen. Die Lage spitzte sich so weit zu, dass Marc bei seinen beiden neuesten Beiträgen die Kommentarfunktion völlig deaktivierte.

Zu den Kommentaren zählen Aussagen wie: "Eigentlich warst du super sympathisch. Aber was du in deinem Privatleben abgezogen hast, war ein ganz schlechter Move. [...] So viel Schutt und Asche zu hinterlassen ist echt schwer anzuschauen....", "Was man nicht alles tut, um ein bisschen Fame zu bekommen. Andere ausnutzen, das kannst du" und "Langsam kommt alles ans Licht. Ganz schwache Leistung. Kannst du noch gut schlafen?" Andere forderten ihn auf, zu sich selbst zu stehen und seine bisherigen Handlungen zu reflektieren. Besonders pikant: Viele User bemerken die ausgeschaltete Kommentarfunktion und deuten dies als Flucht vor der Konfrontation.

In der neuen Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" sprach Bill offen über die Gründe für das Liebes-Aus mit dem YouTuber. Seinen Angaben nach sei Marc nicht treu gewesen. "Ich habe alles beendet mit Marc, weil er mir das Gleiche angetan hat, was in meinen anderen Beziehungen auch schon war", sagte Bill in der Doku. Besonders schockierend: Mehrere Frauen hätten damals behauptet, parallel romantische Kontakte zu Marc gehabt zu haben. Für den Sänger war das ein schwerer Schlag, zumal er viel in die Beziehung investiert hatte. Ballon-Geschenke, die Bill Marc machte, habe dieser sogar an andere Frauen weitergegeben.

Getty / Andreas Rentz, ActionPress Bill Kaulitz und Marc Eggers

Instagram / marceggers Marc Eggers, TV-Bekanntheit

PIC ONE / ActionPress Bill Kaulitz, Sänger