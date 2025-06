Flughafen-Überraschung: Bohlen posiert mit Christian Wolf

Christian Wolf (30) meldet sich auf Instagram mit einer lustigen Geschichte. Kurz zuvor traf er am Flughafen auf Dieter Bohlen (71), der gemeinsam mit seiner Familie auf dem Weg in den Urlaub war. "Ich stand gerade am Flughafenband und dann habe ich so zwei Meter von mir Dieter Bohlen gesehen. Plötzlich kommt er auf mich zu, weil seine Tochter ein Bild haben möchte", erzählt er freudig. Für Christian ist es wohl nichts Ungewöhnliches, erkannt zu werden – jedoch habe er nicht damit gerechnet, ausgerechnet von dem Poptitan angesprochen zu werden.

Aber nicht nur seine Tochter – auch Dieter selbst habe noch ein Foto mit dem Fitness-Influencer machen wollen. Das postete der 71-Jährige auch direkt in seine Instagram-Story. "Er macht mich jetzt fit", schreibt er, mit einem lachenden Emoji ergänzt, zu dem Foto und markierte Christians Profil. Eine ungewohnte Situation für Christian, dennoch fand der frischgebackene Zweifachpapa die Situation "supercool" und beschreibt sowohl den DSDS-Chefjuror als auch seine Tochter als "supernett".

Angesichts Christians neuester Offenbarung kann Dieter wohl von Glück reden, dass er überhaupt an ihn herangekommen ist. Vor Kurzem enthüllte der Unternehmer in einer Fragerunde auf Instagram, dass er und seine Familie stets von Sicherheitspersonal begleitet werden. "Wir haben Personenschutz, je nach Land auch bewaffnet", teilte er mit. Derzeit seien sogar Ex-KSK-Soldaten im Einsatz – für die Sicherheit seiner Familie scheue der Social-Media-Star keine Kosten und Mühen: "Mit meiner Tochter habe ich ganz explizit aufgerüstet, da Familie mein höchstes Gut ist."

Collage: Instagram, Instagram Collage: Christian Wolf, Influencer

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Christian Wolf am Flughafen, Juni 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer