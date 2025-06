So steht Verena Ofarim rückblickend zur Krise mit Ex Gil

Verena Ofarim hat sich 2017 von ihrem damaligen Ehemann, dem Sänger Gil Ofarim (42), getrennt. In einem Interview mit Promiflash reflektierte die Autorin nun über diese schwierige Zeit in ihrem Leben. "2017 war ein Jahr, in dem vieles auseinandergebrochen ist – und genau dadurch ist Raum für etwas Neues entstanden. Es war eine schmerzhafte, aber auch klärende Zeit", erinnerte sie sich.

Gleichzeitig betonte Verena, dass dieser Lebensabschnitt sie aber auch nachhaltig geprägt hat. "Heute blicke ich mit Respekt darauf zurück – und mit Dankbarkeit für die Klarheit und Kraft, die daraus wachsen durften", erklärte sie sichtlich bewegt gegenüber Promiflash. Mit diesen Worten zeigt die Schriftstellerin, wie sie aus einer schwierigen Situation positive Schlüsse ziehen konnte und dass sie heute gestärkt daraus hervorgegangen ist.

Verena und Gil waren zwischen 2014 und 2018 verheiratet. Die Trennung der beiden passierte jedoch schon im Herbst 2017, kurz nachdem Gil und Ekaterina Leonova (38) gemeinsam bei Let's Dance gewonnen hatten. Aus der Beziehung der Ex-Partner stammen zwei gemeinsame Kinder namens Leonard und Anouk. Mittlerweile hat Verena aber seit ein paar Jahren einen neuen Mann an ihrer Seite, einen Ingenieur namens Florian.

Verena Ofarim, Autorin

Verena Ofarim, Autorin

Verena und Gil Ofarim bei einer Veranstaltung 2014

