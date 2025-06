Tom Kaulitz enthüllt: Heidi Klum ist härteste Kritikerin

Tom Kaulitz (35) hat einen ehrlichen und humorvollen Einblick in sein Musikerleben und seine Ehe gegeben. In der zweiten Staffel der Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" öffnet der Gitarrist von "Tokio Hotel" die Türen zum Tonstudio und spricht über seine Leidenschaft für das Songwriting. Dabei scherzte er über ein ganz spezielles "Feedback", das er manchmal von seiner Frau Heidi Klum (52) bekommt. "Heidi ist sehr kritisch, ja. Sie sagt dann auch nicht so: 'Hey, das ist scheiße', aber sie sagt halt zum Beispiel gar nichts", erzählt der Musiker lachend. Diese stille Behandlung fühle sich für ihn an "wie ein Stich ins Herz".

Doch Heidi ließ diese Bemerkung nicht unkommentiert. Gemeinsam mit ihrem Mann sprach sie über dessen Aussage und wies lachend darauf hin, dass sie das keineswegs so sehe. "Nein, das stimmt nicht. Du lügst schon wieder", erklärte das Model amüsiert und setzte scherzhaft hinzu, dass Tom ein "Pinocchio" sei. Offensichtlich steht Heidi hinter der Musik ihres Ehemannes, auch wenn sie ihm hin und wieder ein wenig kreatives Schweigen als Feedback entgegensetzt.

Die Beziehung von Heidi und Tom ist seit ihrer Hochzeit 2019 ein Lieblingsthema der Fans und der Klatschpresse. Die beiden wirken in der Öffentlichkeit stets harmonisch und tief verbunden, nicht selten teilen sie auf Social Media kleine Einblicke in ihr Privatleben. Heidi, die seit Jahren selbst als erfolgreiche Geschäftsfrau mitten im Showbusiness steht, scheint Toms Karriere mit Begeisterung zu begleiten – auch wenn ein wenig Kritik eben dazugehört. Offenbar gilt für die beiden: Ehrlichkeit und eine Prise Humor sind die besten Begleiter einer Ehe.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

KCS Presse / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris, Mai 2025