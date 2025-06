Wegen Gil? Das würde Verena Ofarim gerne rückgängig machen

Verena Ofarim hat in einem emotionalen Interview offenbart, wie sie auf vergangene Entscheidungen in ihrem Leben zurückblickt. Die ehemalige Ehefrau von Sänger Gil Ofarim (42), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, wurde gegenüber Promiflash ganz offen: "Ich würde weniger versuchen, zu gefallen. Weniger anpassen, weniger schweigen, wenn mein Inneres längst Nein gesagt hat." Seit der Trennung im Jahr 2017 hat sich bei ihr viel verändert, und sie hat Wege gefunden, sich selbst zu finden und zu ihrer ganz eigenen Lebensweise zu stehen.

Aus ihren Worten wird deutlich, dass Verenas Lebensweg nicht nur von Glück, sondern auch von schwierigen Erfahrungen geprägt war. Dabei bereut sie nicht die gemachten Erfahrungen, sondern vielmehr, dass sie nicht schon früher ihre eigenen Werte voller Überzeugung gelebt hat. "Diese Erfahrungen, so schmerzhaft sie manchmal waren, haben mich letztlich zu mehr Selbstakzeptanz geführt", erklärte sie. Ihre Entwicklung hin zu mehr Authentizität habe ihr letztendlich geholfen, ein Leben zu führen, das sich "wirklich nach ihr" anfühle, und sie sei heute dankbar für diesen Wandel.

Gerade das Jahr 2017 beschrieb Verena bereits im Rückblick als besonders belastend. Im Interview mit Bild sagte sie: "2017 war für mich ein Jahr des Zerbrechens. Träume und Hoffnungen, an die ich lange geglaubt hatte, sind in sich zusammengefallen. Mir wurde viel genommen, und ich habe mich lange wie eine Gejagte gefühlt." In dieser schwierigen Zeit wurde es ihr sogar gerichtlich untersagt, zeitweise mit ihren beiden Kindern zusammenzuleben. Doch statt daran zu zerbrechen, fand die Autorin eine neue, kreative Kraft in sich. Die Ideen für ihr erstes Kinderbuch "Lukes Reise zum Herzen der Welt" und das selbst eingesungene Lied "Mein Licht leuchtet hell" entstanden aus genau diesen dunklen Stunden.

Getty Images Gil und Verena Ofarim

Getty Images Verena Ofarim, Designerin

Getty Images Gil und Verena Ofarim