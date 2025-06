Hailey Bieber ohne Ring: Ist die Ehe mit Justin am Ende?

Hailey Bieber (28) sorgt erneut für Aufsehen, nachdem sie ohne ihren auffälligen Ehering gesichtet wurde. Das Model, das mit Sänger Justin Bieber (31) verheiratet ist, wurde beim Frühstück im New Yorker Stadtteil West Village beobachtet. Dabei zog besonders ihre linke Hand die Aufmerksamkeit auf sich: An ihrem Finger war kein Ring zu sehen. Später am Abend feierte Hailey laut Mirror gemeinsam mit den Models Camila Morrone (28) und Suki Waterhouse (33) im Stadtteil Upper East Side. Auch dort zeigte sie ihren ungeschmückten Ringfinger deutlich in Richtung der wartenden Kameras.

Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte, dass es in der Ehe mit Justin Bieber kriseln könnte. Der Sänger selbst hat durch beunruhigende Posts in sozialen Medien und sein öffentliches Verhalten Anlass zur Sorge gegeben. In einem kryptischen Beitrag schrieb er Mirror zufolge kürzlich: "Ich habe genug von rein zweckmäßigen Beziehungen. Wenn ich etwas tun muss, um geliebt zu werden, dann ist das keine Liebe." Diese und weitere öffentliche Äußerungen sowie ungewöhnlich distanziertes Verhalten scheinen die Fans in ihrer Vermutung zu bestärken, dass es Spannungen zwischen dem Paar geben könnte. Auffällige und wiederholt fehlende gemeinsame öffentliche Auftritte des Ehepaares haben die Spekulationen zusätzlich angeheizt.

In der Öffentlichkeit gilt das Paar seit Jahren als Blickfang und immer wieder als Projektionsfläche für Spekulationen. Justin, bekannt für sein impulsives Wesen, hatte erst kürzlich in Malibu eine hitzige Auseinandersetzung mit Paparazzi. Hailey hingegen pflegte bisher eine distanziertere Haltung gegenüber öffentlicher Aufmerksamkeit. Trotz der Gerüchte blieb das Paar in der Vergangenheit eng miteinander verbunden, wie zahlreiche gemeinsame Auftritte und Aussagen zeigen. Ob die aktuellen Ereignisse ein Hinweis auf eine größere Krise in der Beziehung sind, bleibt abzuwarten.

Getty Images Model Hailey Bieber, Met Gala 2025

ActionPress / X17 Justin Bieber, Juni 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025