"Unersetzbar": Roxette-Star Per öffnet sich über Marie (†61)

Erstmals seit dem Tod von Marie Fredriksson (✝61) im Jahr 2019 bringt Per Gessle (66) die Musik von Roxette zurück auf deutsche Bühnen. Zusammen mit der neuen Sängerin Lena Philipsson tritt der Musiker am Montagabend beim Tollwood-Festival in München auf. Dabei stehen Klassiker wie "The Look", "Joyride" und "It Must Have Been Love" im Mittelpunkt, die Millionen Fans während der Hochphase der Band begeistert haben. "Marie wird immer unersetzbar bleiben", erklärt Per laut Bild immer wieder, betont jedoch, dass es ihm wichtig sei, Roxettes Musik am Leben zu halten und einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Lena, die bereits seit Februar an Gessles Seite die Hits von Roxette performt, hat dabei gar nicht erst den Anspruch, Marie zu imitieren. Stattdessen bringt die erfahrene Künstlerin, die mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 und zahlreichen eigenen Alben in Schweden bekannt wurde, ihre eigene Note in das Repertoire ein. "Ich habe die große Ehre, Maries Lieder zu singen, was ich mit großem Respekt und Demut tue", schreibt Lena auf Instagram. Schon Konzerte in Südafrika, Australien und Norwegen wurden positiv aufgenommen. Auftritte in Hamburg, Berlin und fünf weiteren deutschen Städten folgen im November.

Marie, die charismatische Stimme hinter den Roxette-Megahits, kämpfte jahrelang gegen einen Hirntumor, was ihre Karriere und schließlich ihr Leben überschattete. Trotz der Diagnose feierte sie 2009 ein beeindruckendes Comeback und brachte Millionen Fans auf einer letzten Welttournee zum Jubeln. Noch heute wird sie von Per, ihren Fans und Weggefährten schmerzlich vermisst. Als Mensch und Künstlerin hinterließ sie einen unauslöschlichen Eindruck. Per selbst beschreibt die jetzige Tour als seine Art, Maries musikalisches Vermächtnis zu ehren und weiterzugeben.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Per Gessle und Marie Fredriksson

Anzeige Anzeige

Getty Images Roxettes neue Sängerin Lena Philipsson performt 2004 beim Eurovision Song Contest

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle bei "Wetten, Dass...?", 2011

Anzeige