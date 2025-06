Leyla Lahouar erwartet Kim-Virginia-Sabotage am Hochzeitstag

Leyla Lahouar (29) bereitet sich auf ihren großen Tag vor, doch ihre Sorge gilt nicht nur der perfekten Hochzeit, sondern auch einer potenziellen Störaktion von Kim Virginia Hartung (30). Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Verlobter Mike Heiter (33) stehen kurz vor ihrer standesamtlichen Trauung. Auf Instagram offenbart Leyla nun allerdings ihre Befürchtungen, die mit Kim zu tun haben. In einer Story bezeichnet sie ihre einstige Kontrahentin spöttisch als "Kimocchio" – eine Anspielung auf Pinocchio – und fügt hinzu: "Mal schauen, was Kimocchio so an unserer Hochzeit vorhat."

Kim, die derzeit in Dubai lebt, sorgt schon seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Fans der Promi-Szene beobachten seit Wochen gespannt das Drama, das sich zwischen ihr und Leyla entfaltet. Ein Fan fragt Mikes Verlobte, was sie über Kims Eskapaden in Dubai denkt. "Ein Fiebertraum, der mittlerweile nur noch peinlich und langweilig ist", lautet die Antwort der 29-Jährigen. Ob Kim sich tatsächlich in die Hochzeit der beiden einmischen könnte, bleibt abzuwarten, doch die Spannungen zwischen den Reality-Stars nehmen merklich zu.

In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche rund um Kim gewaltig. Nach der Trennung von Nikola Glumac (29) kündigte die Influencerin an, sich erst in einigen Wochen zu der Beziehung und den Vorfällen äußern zu wollen. Ausgerechnet dieser Zeitraum könnte sich mit dem Hochzeitstermin von Leyla und Mike überschneiden. Im Netz spekulierten Fans, ob die werdende Mama ihr Statement absichtlich verzögern will, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen und womöglich das Glück des frisch verheirateten Paares zu überschatten.

Collage: Instagram / leylalahouar, Instagram / kimvirginiaa Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung Collage

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025