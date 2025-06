"Ex on the Beach"-Joshi Josh schämt sich für intime Szene

Joshi Josh, Kandidat der Reality-Show Ex on the Beach, sorgt aktuell für Gesprächsstoff – und zwar wegen einer Szene, an die er sich lieber nicht erinnern möchte. Als er die neue Doppelfolge der Show auf RTL+ ansah, war er zunächst erleichtert, eine Folge ohne Drama überstanden zu haben. Doch dann kam die Sexszene, die ihn völlig aus der Fassung brachte. "Das haben die nicht gemacht! Ich musste sogar zurückspulen", teilte der Student aus Aachen in einer Videobotschaft an RTL mit. Trotz des Schocks konnte er sich einen Seitenhieb mit Lob für die Produktion nicht verkneifen: "Props an den Cutter. Ich weiß nicht, wie du das FSK 16 hinbekommen hast."

In der besagten Szene beweist Joshi, dass er offenbar ganz schön multitaskingfähig ist. Denn während er sich mit Kandidatin Sahel im "Sex on the Beach"-Room vergnügt, kommuniziert er so mir nichts, dir nichts quer durch die Villa mit den anderen Kandidaten. Die Szene sorgte nicht nur bei Joshi für gemischte Gefühle, sondern auch bei anderen Realitystars und Fans. Während Vox-Liebling Detlef Steves (56) angab, sich köstlich amüsiert zu haben und zugab: "Ich hab selten so gelacht", fand Anouschka Renzi (60) den Ausschnitt eher abstoßend.

Doch Joshi und Sahel waren nicht die Einzigen, die es in der Villa so richtig haben krachen lassen. Insgesamt ist es die wahrscheinlich sexuell aufgeladenste Staffel, die es bei "Ex on the Beach" jemals gab. Neben reinen Körperlichkeiten kam es sogar schon zu einem kleinen Comeback. Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, die eigentlich seit November 2024 getrennte Wege gehen, rauften sich in dem Format wieder zusammen. Ihr kleines Mini-Comeback gipfelte dann in einer gemeinsamen Nacht. Doch Stand jetzt scheint noch nicht alles vergeben und vergessen zu sein. Die beiden stehen sich zwar wohlgesonnener gegenüber, ein Bekenntnis zueinander gab es jedoch noch nicht.

RTL / Frank Fastner Joshi, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025