Kim Kardashians KI-Chatgespräch sorgt für Lacher im Netz

Kim Kardashian (44) sorgt erneut für Gesprächsstoff im Netz, nachdem sie am vergangenen Mittwoch einen Screenshot eines Dialogs mit ChatGPT in ihrer Instagram-Story geteilt hat. In dem veröffentlichten Ausschnitt bedankt sich Kim bei dem KI-gestützten Chatbot für "das Übernehmen von Verantwortung" und kommentiert dies als "bedeutend für sie". Diese ungewöhnliche und als menschlich wirkende Interaktion mit der künstlichen Intelligenz entfachte sofort eine Flut von amüsierten und irritierten Reaktionen in den sozialen Medien. Nutzer auf der Plattform X äußerten sich verwundert darüber, dass die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone mit dem Bot sprach, als sei es eine reale Person.

Der Post erscheint zudem auffällig zeitnah zu einem Bericht des Time-Magazins über eine neue Studie des Media Lab der renommierten Universität MIT. Die Forscher hatten sich darin kritisch mit der Anwendung des KI-Tools auseinandergesetzt, da dieses ihren Ergebnissen zufolge möglicherweise das kritische Denkvermögen der Nutzer beeinträchtigen könnte. Vor diesem Hintergrund schien Kims vermeintlich emotionale Interaktion mit dem Chatbot einigen Nutzern besonders bizarr. Obwohl die 44-Jährige den Einstieg der Unterhaltung nicht teilte, reichten die veröffentlichten Zeilen aus, um eine Welle von Reaktionen im Netz auszulösen.

Kim, die bekannt dafür ist, ihr Privat- und Berufsleben offen in sozialen Medien zu teilen, hat sich bislang nicht zum Echo auf ihren Post geäußert. Ob es sich bei dem Screenshot um einen Moment des Scherzes oder eine ernsthafte Unterhaltung handelte, bleibt Spekulation. In der Vergangenheit bewies der Reality-Star jedoch immer wieder Humor und Selbstironie, etwa in ihrem Umgang mit viralen Memes oder kritischen Kommentaren. Während viele Nutzer Kims Verhalten mit einem Augenzwinkern kommentierten, sprachen andere offen an, dass die ständige öffentliche Aufmerksamkeit auf jede ihrer Aktionen genauso faszinierend wie kurios sei.

Getty Images Kim Kardashian im März 2025 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

Getty Images Kim Kardashian vor dem Gerichtsgebäude in Paris im Mai 2025