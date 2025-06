Sarah Connor bereut ihre TV-Hochzeit mit Ex Marc Terenzi

Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (46) waren knapp sechs Jahre lang verheiratet. Ihre Beziehung fand im Rampenlicht statt – schon von den Hochzeitsvorbereitungen an wurden die beiden von Fernsehteams für die Doku "Sarah & Marc in Love" begleitet. Auch ihre Hochzeit wurde von einem Millionenpublikum im TV verfolgt. Das alles so öffentlich zu machen, scheint die Sängerin heute aber zu bereuen. In einem Interview mit Spiegel gesteht Sarah nun, dass sie rückblickend viel früher hätte lernen müssen, "Nein zu sagen". Damit meint sie unter anderem: "Die TV-Hochzeit mit Marc Terenzi".

Wieso genau sie die Entscheidung, ihre Ehe im Fernsehen zu schließen, heute bereut, erläutert sie nicht. Jedoch gestand die "Freigeistin"-Interpretin bereits im Jahr 2005 in einem Interview mit DWDL, dass sie sich sehr unsicher gewesen sei, diesen Schritt ins Rampenlicht zu wagen. "Ich habe lange überlegt, ob ich diese Sendung wirklich machen will", gestand sie und fügte hinzu, dass es ihr ein Anliegen gewesen sei, zu zeigen, wer hinter der Musikerin steckt: "Ich habe in den vergangenen Jahren zu viele Menschen kennengelernt, die sich mein Leben komplett anders vorgestellt haben. Jetzt habe ich die Chance, zu zeigen, wie ich wirklich bin."

Es ist aber davon auszugehen, dass es nicht die Ehe an sich ist, die sie bereut. Zwar ließen sich die beiden Popstars im Jahr 2010 scheiden, aus ihrer Beziehung gingen aber ihre beiden gemeinsamen Kinder Tyler und Summer hervor. Einen Rosenkrieg führen die beiden nicht – ganz im Gegenteil: Sarah und Marc verstehen sich ziemlich gut und sind auch heute noch in schweren Zeiten füreinander da. Erst vor wenigen Tagen, als Sarah ihren 45. Geburtstag feierte, widmete der "Awesome"-Interpret ihr emotionale Zeilen. "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist noch immer die wichtigste Frau in meinem Leben. Selbst nach all den Jahren", schrieb er auf Instagram zu einem Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau vor vielen Jahren zeigt.

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor, Musiker

Getty Images Sarah Connor, Sängerin

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg