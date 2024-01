Rührende Worte: Thomas Beckenbauer erinnert an Vater Franz

Anfang November hatten traurige Nachrichten die Runde gemacht: Franz Beckenbauer (✝78) war verstorben. Letzte Woche wurde ihm zu Ehren eine große Gedenkfeier in der Allianz-Arena abgehalten. Neben einigen Sportkollegen und Politikern nahm auch die Familie des ehemaligen FC Bayern München-Präsidenten an der Veranstaltung teil. Bei ihnen sitzt der Schmerz noch tief. Nun widmet Franz' Sohn Thomas seinem Vater rührende Worte!

Im Interview mit Bunte erinnert der 60-Jährige an seinen Papa. "[Er hat mir] Dankbarkeit, Zuverlässigkeit [mitgegeben] – er hat mit seiner Herzlichkeit alle Menschen gleichbehandelt und nie vergessen, woher er kommt. Ich denke, dass ich eine gute Portion davon abbekommen habe. Auch dafür danke ich meinem Vater", erklärt er. "Wir Kinder konnten uns immer und in jeder Situation hundertprozentig auf unseren Vater verlassen", fährt der Betriebswirt fort. Als Franz in seinem Haus in Salzburg starb, war Thomas bei ihm und konnte Abschied nehmen.

Auch Stefan Effenberg (55) nimmt der Tod von Franz sehr mit. Als der Sportler auf seinen langjährigen Vereinskollegen in der Sendung "Doppelpass" angesprochen wurde, brach er in Tränen aus. "Er war ein großartiger Mensch...", brachte der 55-Jährige noch hervor, ehe er das Studio weinend verließ.

Getty Images Franz Beckenbauer im Jahr 2009

Getty Images Franz Beckenbauer, Fußballer

Getty Images Stefan Effenberg, Fußballexperte

