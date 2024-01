Nach Franz Beckenbauers Tod: Stefan Effenberg weint im TV

Kürzlich musste die Sportwelt einen schweren Verlust verkraften: Der Kaiser Franz Beckenbauer verstarb im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie. Die Sport-Ikone hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am Freitag wurde der ehemalige Fußballtrainer in München im Grab seiner Eltern beigesetzt. Seinen langjährigen Vereinskollegen Stefan Effenberg (55) nimmt der Tod von Franz sehr mit.

"Er war ein großartiger Mensch...", setzt der 55-Jährige in der Livesendung der Sendung "Doppelpass" von Sport1 an. Doch dann übermannen den Ex-Nationalspieler seine Gefühle, und er verlässt unter Tränen die Runde. Nach wenigen Minuten kehrt Stefan dann zurück vor die Kameras. "Es muss sich niemand für seine Rührung genieren", zeigt sich Moderator Florian König (56) einfühlsam.

Auch Franz' ehemaliger Teamkollege Sepp Maier (79) war ergriffen vom Tod des ehemaligen Fußballers. "Was würde ich dir jetzt gerne noch sagen? Dass du bitte im Himmel auf mich wartest. Ihr braucht da ja noch mich als Torwart", widmete Sepp seinem Freund emotionale Zeilen in einem offenen Brief.

Stefan Effenberg, Sportler

Stefan Effenberg, Sportler

Sepp Maier, Fußballer

