Tag elf: Dieser Dschungelcamper steht auf der Abschussliste!

Im Dschungelcamp gibt es immer weniger Plätze am Lagerfeuer! Seit über einer Woche begeistert die Reality-TV-Show wieder die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Neben Zickereien, Rosenkriegen und vielen Tränen durften sich die Fans auch über eine Menge gute Laune freuen – nicht zuletzt in der erfolgreichen Prüfung von Lucy Diakovska (47) und David Odonkor (39). Heute Abend steht wieder ein Exit an und die Promiflash-Leser sind sich einig: Dieser Camper soll gehen!

In einer aktuellen Umfrage fällt die Wahl der Fans ganz eindeutig auf Kim Virginia Hartung (28) – das Publikum hat mit 43,1 Prozent aller Stimmen genug von den Sticheleien der Datingshow-Wiederholungstäterin. Doch auch für Heinz Hoenig (72) könnte es knapp werden: Mit 24,4 Prozent aller Votes (1.228 von 5.032 insgesamt) ist der Schauspieler Kim auf den Fersen. GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) ist bei den Promiflash-Lesern ebenfalls nicht allzu beliebt und belegt den Platz drei auf der Abschussliste.

Ob Kim sich heute also verabschieden, den Dschungel verlassen und in die Realität zurückkehren muss? Dieses Schicksal ereilte ihre Kollegin Anya Elsner (20) am Sonntagabend. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin erklärte im Promiflash-Interview nach ihrem Exit aber, dass es ihr damit recht gut gehe: "Irgendwie ist so eine Last von mir abgefallen!"

RTL Kim Virginia Hartung, im Dschungelcamp

RTL Heinz Hoenig, im Dschungelcamp 2024

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

