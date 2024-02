Hollywoodproduzent Bradley Thomas verliert Frau durch Suizid

Bradley Thomas trauert um seine Frau. Der Filmproduzent schwimmt aktuell auf der Welle des Erfolgs: Sein Film "Killers Of The Flower Moon", in dem unter anderem Leonardo DiCaprio (49) und Robert De Niro (80) mitspielen, ist aktuell für zahlreiche Preise nominiert – darunter gleich zehnmal für einen Oscar. Doch nun muss der US-Amerikaner einen schweren Verlust verkraften: Seine Frau Isabelle ist gestorben.

Wie Quellen der Strafverfolgungsbehörde TMZ berichten, wurde die 39-Jährige am Montagabend tot vor einem Hotel im Westen von Los Angeles aufgefunden. Die Gerichtsmediziner schätzen den Tod als Suizid ein. Als Todesursache gelten multiple traumatische Verletzungen, wie sie bei einem Sturz aus großer Höhe entstehen. Ein Abschiedsbrief wurde bei Isabelle nicht aufgefunden.

Bradley und Isabelle waren seit 2018 miteinander verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder. Zuletzt wurden die beiden am 13. Januar zusammen fotografiert: Das Paar besuchte die BAFTA Tea Party und posierte lächelnd für die Fotografen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Bradley Thomas, Film- und Fernsehproduzent

Getty Images Bradley und Isabelle Thomas im Dezember 2018

Getty Images Bradley Thomas bei der "Killers Of The Flower Moon"-Premiere, Oktober 2023



