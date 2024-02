So geht es Felix von Jascheroff nach Dschungelcamp-Exit

Er hat es fast 14 Tage im australischen Busch ausgehalten. Felix von Jascheroff (41) war einer der zwölf Kandidaten, die in das diesjährige Dschungelcamp gezogen sind. Der GZSZ-Star kam nicht bei allen Campern gut an – beim gemeinsamen Kochen wollte er meistens das Machtwort sprechen. Ob das die Zuschauer ebenfalls genervt hat? Denn am Mittwoch wurde der Schauspieler rausgewählt. Promiflash verrät Felix jetzt, wie er sich nach seinem Exit fühlt.

"Mir geht es ganz gut. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass ich das jetzt hinter mich gebracht habe", erklärt der 41-Jährige im Interview. "Auf der einen Seite natürlich auch traurig, dass ich nicht mehr drin bin, aber wie gesagt: Es ist ein Spiel, morgen geht wieder einer, übermorgen geht auch wieder einer", fügt Felix im Promiflash-Interview hinzu. Die Zeit im Dschungel werde er immer in Erinnerung behalten. Zudem sei ihm einiges klar geworden: "Auch eine schöne Erfahrung ist, dass ich mir bewusst geworden bin, wo ich hingehöre: nach Hause."

Direkt nach seinem Exit sprach Felix in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" über das Ende seiner Reise. Während der Zeit im Dschungel habe der Seriendarsteller gelernt, gewisse Sachen mehr schätzen zu können: "Man lernt hier Dankbarkeit zu haben für die kleinen Dinge im Leben!"

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia, Twenty4Tim, Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und seine Verlobte im März 2022

