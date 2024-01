Leyla Lahouar kocht: Dschungel-Felix wieder nur am Motzen

Es brodelt! Ist eine Prüfung mit einer Menge Sterne gewonnen, dürfen sich die Kandidaten über eine Portion australischer Delikatessen freuen. Alpaka-Schenkel oder ähnliches kommen in den Kochtopf – aber bitte nicht mit den anderen Zutaten, sondern extra, wünschen sich die Vegetarierinnen! Das sorgte nämlich schon an Tag drei für Zoff. Damit das nun kein zweites Mal vorkommt, nehmen Kim Virginia (28) und Leyla Lahouar (27) die Kochlöffel selbst in die Hand. Felix von Jascheroff (41) scheint davon nicht so begeistert zu sein...

Obwohl der GZSZ-Star das Zepter des Kochs "gerne" weiterzugeben schien, war seine Skepsis deutlich spürbar. Die Folge: Die beiden Reality-Damen bekommen haufenweise Kommentare und Anweisen an den Kopf geschmissen. Leyla und Kim gefällt das so gar nicht: "Es ist schon eine Wissenschaft, das Gemüseschnippeln. Ich bin ja auch nur ein dummes Objekt. Also gib mir ein paar Tipps, Felix!", äußert sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin sarkastisch. Auch ihre Co-Köchin wird laut: "Ihr müsst den Frauen auch mal vertrauen, auch wenn ihr uns immer unterschätzt." Letztendlich scheint die Mahlzeit allen zu schmecken – außer Felix, der motzt und meint, es bedürfe noch mehr Salz...

Auch bei den Zuschauern kommt sein Verhalten nicht gut an. "Felix ist einfach auch so ein richtig unangenehmer Typ", heißt es auf X. Ein weiterer User denke wohl, der Schauspieler habe dafür eine Abreibung verdient: "Ich bin dafür, dass sich Unsympath Felix in der nächsten Prüfung mal so richtig blamieren sollte."

Kim Virginia Hartung

Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

