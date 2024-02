"Amercian Ice Football": Mark Forster singt bei Halbzeitshow

Das wird sicher eine große Performance. Zum Auftakt des Super Bowls in Las Vegas liefert Ex-Showmaster Stefan Raab (57) eine brandneue Show, die deutsche Promis auf eine rutschige Probe stellt: "American Ice Football". Vier Teams müssen nur mit Bowlingschuhen und Footballschutzkleidung auf dem Eis gegeneinander antreten. Ganz im Sinne des NFL-Mega-Events soll es auch eine Halbzeitshow geben – und performen wird kein Geringerer als Mark Forster (41).

Das bestätigt RTL in einer Pressemitteilung. Mark wird aber nicht irgendwelche Songs performen, sondern einen Vorgeschmack auf seine kommende Tour geben. Ob sein Auftritt ähnlich groß und spektakulär wird wie die Halbzeitshow beim Super Bowl verrät der Sender noch nicht. Doch damit noch nicht genug: Für die Fans soll es noch ein paar musikalische Überraschungen geben. Zu sehen ist das Ganze am 11. Februar, bevor es in die Liveschalte nach Las Vegas geht.

Wer alles beim "American Ice Football" an den Start geht, ist auch schon bekannt. Die vier Teams nennen sich die "Westside Wessies", die "Eastside Eastie Boys", die "Northcoast Naughties" und die "Southside Smoothies". Es treten unter anderem Pascal Hens (43), Paul Janke (42), Fabian Hambüchen (36) und Thorsten Legat (55) gegeneinander an. Zur Unterstützung bekommt jedes Team einen Football-Profi und einen Trainer an die Seite gestellt.

