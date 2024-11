Diese Talente sind die Finalisten von "The Voice of Germany"

Bei The Voice of Germany geht es steil auf das große Finale zu! Beim gestrigen Halbfinale kämpften die letzten zwölf Kandidaten um die sechs begehrten letzten Plätze. Dabei hatten zwei Coaches doppelte Gewinnchancen mit ihren Teams: Sowohl Yvonne Catterfeld (44) als auch Samu Haber (48) zogen mit jeweils vier Kandidaten in die ersten Live-Shows, während Mark Forster (41) und Kamrad mit nur zwei Talenten ihr Glück versuchten. Zum Ende des Abends steht nun fest, wer nächste Woche ein letztes Mal antreten darf, um "The Voice of Germany" zu werden: Jennifer Lynn, Ingrid Arthur, Emily König, Jenny Hohlbauch, Sebastian Zappel und Kathrin German sind die Finalisten!

Damit werden alle vier Teams in der letzten Runde vertreten sein. Für die restlichen Kandidaten Nico Klemm, Gian Carlos Navea, Kadischa Weiß, Gabriela Kyeremateng, Loulia Esteves und Iman Rashay geht der Traum vom großen Finale am 6. Dezember leider zu Ende. Während Samu und Mark mit zwei Talenten im Finale stehen, kämpfen in den Teams von Yvonne und Kamrad nur noch Sebastian und Ingrid um den Titel. Für Yvonne bietet das ein weiteres Mal die Chance, ihre "The Voice"-Pechsträhne zu beenden. Die Sängerin gewann nämlich noch nie mit einem ihrer Talente.

Zu Beginn des Abends zeigten sich die Coaches und ihre Teams noch vereint und sorgten mit ihrer Darbietung von "Beginn" für ganz schön Stimmung. Durch das Programm leiteten wieder die Moderatoren Melissa Khalaj (35) und Thore Schölermann (40), die sich von den witzigen Sprüchen der Coaches nicht beirren ließen. Bis zum Anrufstopp wurde es dann noch richtig spannend, doch ein weiterer Auftritt verkürzte die Wartezeit: Nachdem die Kandidaten ihr Können zur Schau gestellt hatten, betrat Malou Lovis-Kreyelkamp die Bühne. Die Gewinnerin der 13. Staffel performte ihre neue Single "Twenty-Five".

Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

Malou Lovis Kreyelkamp, "The Voice of Germany"-2023 Siegern

