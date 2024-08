Schon bald startet die neue "The Voice of Germany"-Staffel

Es ist wieder so weit: Ab dem 26. September 2024 startet die neue Staffel von The Voice of Germany zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, wie es in einer Pressemeldung von ProSieben und Sat.1 heißt. Die Coaches Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) nehmen wieder auf den ikonischen roten Stühlen Platz und begrüßen dieses Jahr einen Neuzugang unter sich: Den Coach-Novizen Kamrad. Die Blind Auditions versprechen wieder jede Menge Emotionen, spannende Talente und den berühmten Coach-Fight um die besten Stimmen. Die Zuschauer dürfen sich über zwei Folgen wöchentlich freuen – donnerstags auf ProSieben und freitags auf Sat.1.

Yvonne zeigt sich begeistert über ihre Rückkehr: "Ich kenne nichts, was so intensiv und energetisch wie 'The Voice of Germany‘ ist", schwärmt sie. Für Kamrad hingegen ist der Einstieg eine Herausforderung. "Ich wurde von Samu, Yvonne und Mark erst mit Konfetti begrüßt und habe dann die harte Schule auf dem roten Stuhl kennengelernt", berichtet er lachend. Tatsächlich sind die anderen Coaches dafür bekannt, keine Rücksicht auf den Neuling zu nehmen, wenn es um die besten Talente geht. Mark hat seine eigene Strategie entwickelt, um die besten Sänger für sein Team zu gewinnen: "Ich hole die besten Talente in mein Team, indem ich lauter bin als Yvonne, so schnell rede, dass mich Samu nicht versteht und so hart wie möglich daran arbeite, dass keiner merkt, wer Kamrad eigentlich ist."

In der vergangenen Staffel überraschten Bill (34) und Tom Kaulitz (34) die Zuschauer mit ihrem Debüt als Coaches, doch ihr Engagement war von Anfang an auf eine einzige Staffel begrenzt. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verkündeten die beiden: "Eigentlich war bei uns die ganze Zeit klar, dass wir nicht mehr dabei sind." Während sie sich auf ihre bevorstehende Europa-Tour mit Tokio Hotel vorbereiteten und weitere Projekte planten, erklärte Tom: "Wir hatten von vornherein nur für eine Staffel unterschrieben."

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

