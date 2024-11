Diese Talente sind im Halbfinale von "The Voice of Germany"

Im spannenden Viertelfinale der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany geht es ganz schön turbulent zu – die Jurymitglieder fordern sich gegenseitig heraus, um die besten Talente mit in das Halbfinale am 29. November mitzunehmen. Zu den Halbfinalisten gehören unter anderem Loulia Esteves, die sich mit dem ersten Auftritt des Abends mit dem Song "La vie en Rosé" gegen die anderen Kandidaten durchsetzte, sowie drei weitere Talente: Emily König, Iman Rashay und Jennifer Lynn, aus dem Team von Samu Haber (48).

Ebenfalls vier Plätze für das Halbfinale sichert sich Yvonne Catterfeld (44). Sie zieht mit den Talenten Sebastian Zappel, Gian Carlos Navea und Kadischa Weiß weiter. Vom Hocker haute die 47-jährige Steffani Seven das Publikum mit ihrer Performance zu "The Best" von Tina Turner (✝83) – doch sie verlor ihren Platz im Halbfinale an die Stimmgranate Gabriela Kyeremateng, welche ebenfalls im Team Yvonne ist. Nachdem Samu und Yvonne also insgesamt 8 von 12 Plätzen belegen, sichert sich das Team des Neulings Kamrad jeweils zwei Plätze mit Nico Klemm und Ingrid Arthur, und Team Mark (41) nimmt Kathrin German und Jenny Hohlbauch mit.

In der 14. Staffel von "The Voice of Germany" gibt es eine große Änderung: Zwar treten auch hier die Talente gegeneinander an, um sich einen Platz auf dem "Hot Seat" zu sichern, doch dieses Mal stimmen nicht die Jury-Stars ab. Bei den sogenannten Team-Fights entscheidet eine ausgewählte Jury aus ehemaligen Talenten der Show, wer den Fight gewinnt und somit einen Platz im Halbfinale bekommt. In der Jury sitzt unter anderem die Gewinnerin Jamie Lee, die 2015 die Herzen der Zuschauer eroberte.

Joyn/André Kowalski Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad bei "The Voice of Germany"

Joyn / André Kowalski Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2024

