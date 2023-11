"American Ice Football": Stefan Raab produziert neue TV-Show

Fans dürfen sich auf einen neuen Raab-Kracher freuen! Der deutsche Show-Produzent Stefan Raab (57) ist seit vielen Jahren im TV-Business unterwegs. Schon in den frühen 2000ern begeisterte der "Hier kommt die Maus"-Komponist unter anderem mit der Produktion von TV Total. 2015 verkündete er dann plötzlich das Aus seiner aktiven Fernsehkarriere an – doch das bedeutete noch lange nicht das endgültige Ende. Das Produktionsgenie stellt weiterhin Show-Hits auf die Beine. Heute hat er wieder was in Petto: Stefan überrascht mit seinem neuen Mega-Sport-Event "American Ice Football"!

Die raab'sche Version des American Footballs wird am 11. Februar 2023 live auf RTL vor dem alljährlichen Superbowl stattfinden. Daran werden vier Mannschaften mit insgesamt 30 deutschen Promis auf dem "härtesten Spielfeld der Welt" beteiligt sein. Ausgestattet mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung bekämpfen sie sich gegenseitig, bis der Touchdown erreicht ist. "Crashs und Schmerzen sind das kleinste anzunehmende Übel an diesem Abend", heißt es in der RTL-Pressemitteilung. Eine Halftime-Show steht auch auf der Agenda. Moderiert wird das Spektakel von keinem Geringeren als Elton (52).

Die Programmgeschäftsführerin des Senders, Inga Leschek, freue sich schon riesig auf das Event-Spektakel. "Zum Warmlaufen vor dem 58. NFL Super Bowl, lassen wir 30 waghalsige Prominente übers Eis rutschen, stolpern und fallen – beste Fernsehunterhaltung für die ganze Familie“, erklärt sie.

