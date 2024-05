Darum kann Mark Forster seinen Tour-Abschluss nicht genießen

Für Mark Forster (41) könnte es aktuell eigentlich kaum besser laufen. Der Sänger befindet sich derzeit auf großer Arena-Tournee. Am Samstag soll besagte Tour ihren großen Abschluss in Wien finden. Doch so ganz wird Mark das bevorstehende Konzert nicht genießen können. Wie RTL berichtet, erklärt der "Chöre"-Interpret gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nun auch warum: "Ich ärgere mich da sehr drüber, dass ich leider das DFB-Pokalfinale nicht bei meiner Tour-Planung berücksichtigt habe. Das heißt, ich werde große Teile des Spiels gar nicht mitkriegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich in Wien jemand dafür interessiert, wer den deutschen Pokal gewinnt." Um trotzdem etwas vom Spiel mitzubekommen, habe Mark mit seinem Team bereits einen Plan ausgeheckt: Ein kleiner Bildschirm, der das Spiel überträgt, soll auf der Bühne aufgestellt werden.

Dem leidenschaftlichen Fußballfan wurde vor kurzem eine besondere Ehre zuteil. Marks Lied "Wenn Du Mich Rufst" wird als offizieller Song bei der EM-Berichterstattung von ARD zu hören sein. Bei seinen Fans kommt der Hit sehr gut an. "Der einzige EM-Song, den ich in meinem Leben brauche" oder "Ich glaube, Mark Forster ist der Retter für die Stimmung bei der EM" sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren unter dem offiziellen Musikvideo, das auf YouTube zu finden ist.

Mark ist bereits seit über zehn Jahren als Sänger aktiv. Seinen Durchbruch feierte der gebürtige Kaiserslauterer 2014 mit dem Song "Au Revoir" den er gemeinsam mit dem Rapper Sido (43) veröffentlicht hatte. Es folgten zahlreiche weitere Hits wie "Chöre", "Übermorgen" oder zuletzt "Schwarzer Toyota". Neben seiner Musikkarriere war der 41-Jährige bereits als Coach bei The Voice Kids sowie The Voice of Germany aktiv und nahm an Sing meinen Song – Das Tauschkonzert teil.

Getty Images Mark Forster, Sänger

ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner Mark Forster bei "The Voice of Germany"

