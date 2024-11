Planen Samu Haber und Mark Forster eine eigene Kondommarke?

Am Freitag heißt es bei The Voice of Germany: Ab in die letzte Runde – zumindest bei den Battles! Die verbliebenen Talente aus den Teams der vier Coaches Samu Haber (48), Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad kämpfen um die wenigen offenen Plätze für die Teamfights. Während sich Kamrad für eine Entscheidung in seinem Team den Side-Coach heranholt und mit ihm berät, nutzen Samu und Mark die Gelegenheit, um Werbung zu machen. Mark verrät: "Wir haben ein Start-up, Samu und ich. [...] Wir machen vegane Kondome!" Der Blondschopf enthüllt sogar den Namen: "Der erste Name ist Herrmann und der Familienname ist..." "Sperrmann", wie Mark breit grinsend ergänzt. Sprich: Herrmann Sperrmann!

Inwiefern dieses Anliegen ernst gemeint ist oder doch eher eine Schnapsidee der zwei humorvollen Musiker, bleibt wohl vorerst abzuwarten. Gerade bei dem Finnen wäre es allerdings nicht das erste Mal, dass er mit einer erotischen Geschäftsidee sein Glück versucht. Gegenüber Freundin erklärte er einst, dass er früher einen Sex-Shop in Spanien eröffnen wollte. Alles war bereits fertig geplant und bestellt, doch bevor es ernst wurde, sprang sein Geschäftspartner wohl ab. Auf der Ware blieb Samu aber nicht sitzen: "Sexspielzeug eignet sich prima als Gastgeschenk für ein Dinner. Die einen brachten Wein mit, wir hatten Handschellen dabei. Damals waren wir sehr beliebt."

Im Laufe der nächsten Sendungen dürfen sich Fans des Musikers möglicherweise über weitere spannende Business-Ideen oder Anekdoten aus der Vergangenheit von Samu freuen – denn erlebt hat er bereits einiges! So nahm er erst kürzlich bei einer schwierigen Entscheidung in seinem Team Bezug auf seine kriminelle Vorgeschichte. Der "Forever Yours"-Interpret gab grinsend bekannt: "Das wäre kriminell, ein Talent rauszukicken. Und ich habe viele Probleme mit der finnischen Polizei. Ich brauche nicht noch mehr!"

Joyn / André Kowalski Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2024

ProSieben / Sat.1 Samu Haber als Coach bei "The Voice of Germany"

