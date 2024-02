Frauenpower! Das sind die diesjährigen Grammy-Nominierungen

Dieses Jahr heißt es Girls, Girls, Girls! In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Los Angeles verwandelt sich noch mehr als sonst zum Promi-Hotspot. Warum? Anfang Februar werden dort zum 66. Mal die Grammy Awards verliehen. Zahlreiche Stars und Sternchen hoffen abermals auf den wohl bekanntesten Musikpreis der Welt. Wenn man sich die kürzlich veröffentlichte Liste der Nominierten anschaut, fällt eins direkt ins Auge: Die Frauen haben in diesem Jahr die Oberhand!

Auch 2024 zählt Taylor Swift (34) wieder zu den absoluten Grammy-Favoriten. Über gleich sechs Nominierungen darf sich die Popikone freuen. Für die Sängerin SZA (33) läuft es sogar noch besser. Mit ganzen neun Nominierungen führt sie die diesjährige Liste an. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin ist unter anderem für ihren Song "Kill Bill" und das Album "SOS" nominiert. Auch Lana Del Rey (38), Olivia Rodrigo (20), Miley Cyrus (31) oder Billie Eilish (22) beweisen mit ihren zahlreichen Nominierungen, dass sich die Frauen an die Spitze der Musikbranche gekämpft haben.

Die männlichen Musiker müssen trotzdem nicht traurig sein. Auch sie kommen in diesem Jahr nicht zu kurz. Live-Auftritte sind nämlich von Künstlern wie Burna Boy, Luke Combs (33) oder Travis Scott (32) geplant.

