Die Chiefs oder die 49ers? Die Fans haben klaren Favoriten!

Sie sollen die Super Bowl-Trophäe mit nach Hause nehmen! Nicht mehr lange und dann geht es für die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um alles oder nichts. Beide Teams sind so heiß wie Frittenfett und wollen sich zu den Königen der NFL krönen. Das Stadion in Las Vegas ist schon proppevoll und die Teams machen sich bereits fleißig warm. Und wenn es nach den Fans geht, sollen diese Jungs den Super Bowl absahnen!

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Februar, 23:25 Uhr] sind sich die Fans einig. Von insgesamt 1.020 Lesern möchten 685 (67,2 Prozent), dass die Chiefs um Travis Kelce (34) und Patrick Mahomes (28) den berühmten Pokal am Ende in die Luft halten. 335 (32,8 Prozent) der Stimmen hingegen gingen an die 49ers um Christian McCaffrey (27). Auf Instagram wünschen sich ebenfalls die Mehrzahl der User, die Chiefs als Helden des Abends.

Neben zahlreichen Fans sind auch die Freundinnen und Frauen der NFL-Hotties bereits vor Ort angekommen. Taylor Swift (34) erschien zusammen mit BFF Blake Lively (36). Auch Olivia Culpo (31), die Verlobte des 49ers Running Back Christian, kam ebenfalls bestens gelaunt in der Arena an.

Getty Images Christian McCaffrey, Running Back der San Francisco 49ers

Getty Images Die Kansas City Chiefs nach ihrem Super-Bowl-Sieg

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im November 2022

