Zweifachmama Alicia Vikander hatte Angst vor dem Muttersein

Alicia Vikander (36) war lange überzeugt, dass Mutterschaft nichts für sie sei – bis das Leben andere Pläne machte. Heute spricht die Oscar-Preisträgerin mit entwaffnender Offenheit darüber, wie zwei Kinder und ein Leben am Strand von Lissabon ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. "Ich war nicht wirklich mütterlich, bis ich meine eigenen Kinder bekam", gesteht sie im Gespräch mit British Vogue – ein Satz, der so ehrlich klingt wie selten in Hollywood. Statt wilden Partys und Wellness-Behandlungen dreht sich in der Freizeit der 36-Jährigen nun vieles um Sandburgen und Picknickdecken. Diesen Wandel bereue sie keineswegs – und habe dabei eine wichtige Fähigkeit gewonnen: sich selbst mehr zu verzeihen.

Gemeinsam mit Ehemann Michael Fassbender (48) jongliert Alicia den Spagat zwischen Blockbuster-Drehs und Wickeltisch – ein Kunststück, bei dem sich selbst Profis verheddern könnten. Das Paar lebt nach einem simplen Prinzip: Einer bleibt immer bei den Kindern, auch wenn der andere um den Globus jettet. Diese Lösung scheint für die kleine Familie perfekt zu funktionieren: Alicia, die früher Angst vor dem Kontrollverlust durch Kinder hatte, hat gelernt, dass Balance kein Mythos sein muss. Statt der Sorge regiert heute Pragmatismus – und manchmal auch ein leises Schuldgefühl, wenn der Abschied von den Kleinen mal wieder schwerfällt.

Besonders prägend war für die Schwedin eine Fehlgeburt vor der Geburt ihres ersten Kindes, die ihre Sicht auf Leben und Rollen für immer veränderte. Diese Erfahrung machte Alicia sensibel für das, was Elternschaft wirklich bedeutet – und für die Kraft, die in der Verletzlichkeit liegen kann. Es ist dieselbe Kraft, die man von ihr aus Filmen wie "The Light Between Oceans" von 2016 kennt, in dem sie einst gemeinsam mit Michael ein kinderloses Paar spielte. Heute kennt sie das unbeschreibliche Glück der Mutterschaft aus erster Hand – und weiß es vermutlich mehr zu schätzen, als es ihre Worte je beschreiben könnten.

Imago Schauspielerin Alicia Vikander in "The Assessment" (2024), Magnolia Pictures

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Dezember 2024

ActionPress Michael Fassbender und Alicia Vikander mit ihrem Baby auf Ibiza

