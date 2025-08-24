Skurril: Sharon Stone hatte mal ein Date mit Rapper Nelly

Sharon Stone (67) hat ein überraschendes Detail aus ihrem Liebesleben preisgegeben: In der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" bestätigte sie, einmal ein Date mit Rapper Nelly (50) gehabt zu haben. Als Moderator Andy Cohen (57) die Schauspielerin direkt darauf ansprach, ob die Gerüchte über ihre Verabredung mit dem Musiker wahr seien, kicherte Sharon und antwortete einfach: "Ja, das stimmt." Doch auf die Frage, ob es ein zweites Treffen gegeben habe, schüttelte die "Basic Instinct"-Darstellerin lachend den Kopf und verriet, dass es bei nur einem Date geblieben sei.

Während sich Nelly mittlerweile in einem Familienglück mit seiner Ehefrau Ashanti (44) wiederfindet, bleibt Sharons Liebesleben weiterhin Gesprächsstoff. Die dreifache Mutter berichtete zuletzt offen über für sie schwierige Erfahrungen auf der Suche nach der großen Liebe. Unter anderem erzählte sie von einem Dating-Fehltritt, bei dem sie sich mit einem Mann traf, der während des Treffens seine Heroinsucht offenbarte. Trotzdem zeigt sich die Schauspielerin stets optimistisch, mit ihrem Charme und ihrer Offenheit weiterhin nach dem passenden Partner zu suchen.

Sharon war in der Vergangenheit zweimal verheiratet und lebt seitdem als alleinerziehende Mutter von drei adoptierten Söhnen. Ihre mütterliche Rolle beschreibt sie als eine ihrer wertvollsten Aufgaben, während sie Hollywood nicht mehr als Priorität ansieht. Die Schauspielerin wünscht sich dennoch, dass 2025 auch für sie romantisch aufregender wird, und träumt davon, endlich die wahre Liebe zu finden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sharon Stone und Nelly

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025

Paul Smith / Features Flash / Starface Sharon Stone mit ihren Söhnen Roan, Quinn und Laird, Premiere "Nobody 2" 2025