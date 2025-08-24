Süßer Liebesbeweis: Milla Jovovich feiert 16 Jahre Ehe

Milla Jovovich (49) und ihr Ehemann Paul W.S. Anderson (60) feiern 16 Jahre Eheglück. Die "Resident Evil"-Darstellerin teilte anlässlich dieses besonderen Meilensteins berührende Worte und romantische Schnappschüsse auf Instagram. Zu einem Foto, auf dem die beiden vor einem Sonnenuntergang am Strand stehen, schrieb die Schauspielerin: "Ich bin so glücklich, dich zu haben. Du bist der großartigste Mensch in meinem Leben." Außerdem lobte sie Paul für seine Liebe, Unterstützung und die gemeinsamen Momente, die ihr Leben mit ihren drei Töchtern bereichern.

Das Paar, das sich 2002 bei den Dreharbeiten zum Film "Resident Evil" kennenlernte, heiratete 2009 in ihrem Zuhause in Beverly Hills. Seither haben sie drei gemeinsame Töchter: Ever, Dashiel und Osian. Neben dem süßen Schnappschuss des Paares teilte Milla in ihrem Beitrag auch ein Video, in dem sie und Paul sich einen Kuss geben, bevor eine ihrer Töchter ins Bild hüpft und ebenfalls ein Küsschen abbekommt.

Milla sammelte schon vor ihren eigenen Töchtern Erfahrung in der Erziehung von Kindern. Als sie gemeinsam mit Bruce Willis (70) "Das fünfte Element" drehte, baute sie eine enge Verbindung zu dem Actionstar und seiner damaligen Frau Demi Moore (62) auf. Im Gespräch mit People erinnerte sie sich vor einigen Monaten daran, damals auch den Nachwuchs ihres Filmkollegen behütet zu haben. "Sie sind so cool und so wunderbare Mädchen. [...] Ich finde es einfach wunderbar, wie sie als Familie miteinander umgehen", schwärmte Milla von den inzwischen erwachsenen Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31).

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und ihr Ehemann Paul W.S. Anderson, August 2025

Instagram / millajovovich Paul W.S. Anderson (l.), Milla Jovovich (r.) und ihre Tochter

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001