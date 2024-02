Chiefs oder 49ers? Sie sind die Sieger des Super Bowls 2024

Es ist entschieden. Auch in diesem Jahr schaute die Welt wieder ganz besonders auf das Mega-Sportevent des Jahres. Beim diesjährigen Super Bowl kämpften die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers um den heiß begehrten Sieg. Nach einem nervenaufreibenden Spiel, welches sich sogar bis in die Nachspielzeit gezogen hatte, konnte sich nur eine der beiden Mannschaften durchsetzen. Sie sind die strahlenden Sieger des diesjährigen Super Bowls!

Was zunächst nach einem eher weniger spannenden Match ausgesehen hatte, entwickelte sich am Ende noch zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn nachdem es nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden gestanden hatte, ging es geradewegs in die Nachspielzeit. Der entscheidende Wurf zum 25:22 kam vom Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (28). Der 28-Jährige konnte seinem Team letztlich zu seinem zweiten Super-Bowl-Sieg in Folge verhelfen.

Den Erfolg der Chiefs sollte da so einige freuen. Denn wie zuvor aus einer Promiflash-Umfrage hervorgegangen war, war das Team um Tight End Travis Kelce (34) der ganz klare Favorit der Fans. Von insgesamt 1.020 Lesern hatten 685 – und somit 67,2 Prozent – darauf gehofft, dass sie es sind, die den berühmten Pokal am Ende in die Luft halten dürfen.

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de