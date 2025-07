Liam Neeson und Pamela enthüllen erste Eindrücke voneinander

Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) haben ihre aufkeimende Romanze bestätigt und sich dabei liebevoll über ihre erste Begegnung geäußert. Am Mittwoch nahmen der "Taken"-Star und die ehemalige Baywatch-Ikone an einer Veranstaltung in New York City teil, um ihren neuen Film "Die nackte Kanone" zu promoten – und dabei sprühten die Funken. Hand in Hand plauderte das Paar vor den Anwesenden und gab laut Daily Mail Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung am Set. Liam verriet, dass er bei ihrer ersten Begegnung dachte: "Wow, sie ist wunderschön," und lobte zugleich ihren Sinn für Humor. Pamela gestand dagegen, dass sie nervös gewesen sei, ihn zu treffen, es aber schnell eine entspannte und witzige Atmosphäre zwischen ihnen gab.

Wie sich die Beziehung der beiden entwickelte, wurde auch in ihren Interviews deutlich. Während Liam Pamelas selbst gebackenes Sauerteigbrot vom Set als "phänomenal" pries, scherzten beide über ihre Backabenteuer und schwärmten von der Zeit, die sie außerhalb der Dreharbeiten miteinander verbrachten. Letztendlich sei alles ganz natürlich gewachsen, erklärte Liam: "Wir haben nichts forciert, es konnte einfach so entstehen." Von Hollywood-Premieren bis zum gemeinsamen Alltag – die Turteltauben zeigten in letzter Zeit immer wieder, wie vertraut sie miteinander sind und wie eng ihre Verbindung mittlerweile ist. Insbesondere Pamelas charmanter Humor und Liams Bodenständigkeit sollen besonders anziehend gewirkt haben.

Die Entwicklung dieser Romanze wirkt besonders, da beide Stars unterschiedliche Lebenswege hinter sich haben. Pamela ist bekannt für ihre turbulenten Beziehungen, unter anderem mit Ex-Mann Tommy Lee (62), mit dem sie zwei Söhne hat. Liam hingegen trauerte lange um seine verstorbene Ehefrau Natasha Richardson (†45), mit der er ebenfalls zwei Söhne hat. Dass die Kinder der beiden jetzt gemeinsame Premierenabende verbringen und sogar in Interviews ihre Unterstützung für die Beziehung ausdrücken, zeigt, wie harmonisch es zwischen Pamela und Liam abläuft. Fans und Freunde, darunter Moderator Andy Cohen (57), feiern dieses neue Kapitel und sehen in den beiden eine authentische, bodenständige Hollywood-Liebesgeschichte.

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson, Juli 2025

