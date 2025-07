Justin Timberlake macht Lyme-Borreliose-Diagnose öffentlich

Justin Timberlake (44) hat am Ende seiner zweijährigen "Forget Tomorrow"-Welttournee eine überraschende und zugleich bewegende Nachricht mit seinen Fans geteilt. In einem emotionalen Instagram-Beitrag offenbarte der Sänger, dass er während der Tour mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Bei Justin wurde eine Erkrankung diagnostiziert, die häufig von infizierten Zecken übertragen wird und körperliche sowie mentale Erschöpfung verursachen kann: "Ich habe mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde mit Lyme-Borreliose diagnostiziert." Trotz Nervenschmerzen und extremer Müdigkeit entschied sich der "SexyBack"-Interpret jedoch, die Konzerte nicht abzubrechen, sondern die Freude am Performen über die Herausforderungen mit seinem Körper zu stellen.

Seine Offenheit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Justins Tour auch Gegenwind bekommen hatte. Einige Fans hatten seine Performances als schwach kritisiert und sich enttäuscht gezeigt, da der Sänger bei Auftritten wie seinem Hit "Can't Stop The Feeling" oft die Unterstützung des Publikums und seiner Backgroundsänger stärker in Anspruch nahm. Dennoch gab es auch viele Bewunderer, die seinen Einsatz und die Tour insgesamt lobten. In seinem Posting bedankte sich Justin bei seiner Familie, seiner Crew und seinen Fans für die Unterstützung und erklärte: "Ich sage das nicht, damit ihr Mitleid mit mir habt, sondern um euch einen Einblick zu geben, womit ich hinter den Kulissen zu kämpfen habe."

Privat wird Justin von seiner Frau Jessica Biel (43) und ihren gemeinsamen Kindern Silas (10) und Phineas unterstützt. Ihnen widmete er im selben Beitrag liebevolle Worte: "Ihr seid mein Herz und mein Zuhause." Auch wenn der Musiker zugibt, lange gezögert zu haben, über seine Krankheit zu sprechen, hofft er nun, durch seine Offenlegung ein größeres Verständnis für die Lyme-Borreliose zu schaffen.

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025