Pornostar Bonnie Blue datete Fan aus ihrer Sex-Warteschlange

Pornostar Bonnie Blue überrascht mit einem pikanten Geständnis: Nach der Trennung von Noch-Ehemann Oliver "Ollie" Davidson verliebte sie sich ausgerechnet in einen Fan – und zwar einen aus ihrer eigenen Warteschlange. Für ihre groß angelegten Sex-Events stehen regelmäßig zahlreiche Männer an und hoffen auf einen kurzen, gemeinsamen Moment mit Bonnie. Doch dass einer dieser Männer tatsächlich ihr Herz gewinnen würde, überraschte selbst die hartgesottene Erotikdarstellerin: "Ich dachte: Ist der meinetwegen hier oder steht der aus Versehen in der falschen Schlange?", erzählte sie im Juni gegenüber Us Weekly. Der Mann sei unverhofft bei einem ihrer sogenannten Erstsemester-Events aufgetaucht – jung, charmant, "so süß", wie sie schwärmte. Kurz darauf traf man sich privat zu verschiedenen Dates, mal im Kino, mal in Hotels. Eine feste Beziehung habe sich letztendlich nicht ergeben – sie reise zu viel für ihren Job – doch sie schließt nicht aus, sich eines Tages wieder langfristig auf einen Mann einzulassen.

Obwohl sie sich 2023 trennten, ist Bonnies Ex Oliver bis heute Fan – von ihr und ihrer Karriere. In der Channel-4-Doku "1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" spricht er offen über die Gründe für das Aus. Keine Dramen, kein Betrug, kein Groll – man habe sich einfach emotional voneinander entfernt. Die beiden waren zusammen, seit sie 14 waren. "Viele bleiben an diesem Punkt aus Gewohnheit zusammen", so Bonnie, "aber wir wollten beide ehrlich zu uns sein. Vielleicht ist jemand anderes irgendwann passender." Oliver lobt sie als besonders nahbar für ihre Anhänger, was in der Pornobranche den entscheidenden Unterschied mache: "Sie zeigt, dass Fans nicht nur zuschauen, sondern dabei sein können." Für ihn ist klar: Bonnie hat Maßstäbe gesetzt, wo vorher Stillstand herrschte.

Bonnie, mit bürgerlichem Namen Tia Billinger, sorgte weltweit für Aufsehen, als sie in zwölf Stunden mit 1.057 Männern Sex hatte – ein Event, das ihre Karriere auf ein neues Level hob. Für sie steht dabei nicht nur Aufmerksamkeit im Fokus, sondern ein Job, der sie laut eigener Aussage "glücklich wie nichts anderes" macht. "Ich liebe, was ich tue, und möchte daran gerade nichts ändern", sagt sie. Ob sie eines Tages wieder eine feste Beziehung eingehe, hänge davon ab, ob jemand ihr Tempo und ihren Lebensstil mitgehen kann. Bis dahin lebt Bonnie kompromisslos ihr eigenes Drehbuch – zwischen Kameras, Chaos und kuscheligen Kinoabenden mit dem einen oder anderen Fan.

