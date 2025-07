Cheyenne Ochsenknecht bricht Schweigen nach Jimis Entlassung

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat turbulente Tage hinter sich: Der Schauspieler und Unternehmer wurde Ende Juni in Österreich verhaftet, nachdem er eine Hotelrechnung nicht beglichen hatte. Nach einigen Tagen in Gewahrsam ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß, darf das Land jedoch nicht verlassen. Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) verriet nun in einem Interview mit der Gala: "Er ist gerade bei uns. Mehr sage ich nicht – und es geht ihm gut." Medienberichten zufolge soll sie die Kaution für ihren älteren Bruder übernommen haben.

Unterdessen scheint sich Jimi in Österreich auf seine Familie zu konzentrieren. In einem Gespräch mit RTL ergänzt seine jüngere Schwester: "Wir kochen zusammen, er spielt mit den Kindern. Es ist alles gut." Mehr möchte die Blondine zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. Auch in den Social-Media-Storys von Yeliz Koc (31), der Mutter seiner Tochter Snow (3), war zu sehen, wie Jimi liebevolle Momente mit dem dreijährigen Mädchen verbringt. Offenbar ist Yeliz nach Österreich gereist, um Vater und Tochter ein Wiedersehen zu ermöglichen. Gemeinsam genießen sie ruhige Stunden nach einer schwierigen Phase. Die harmonischen Bilder von Snow und ihrem Vater zeigen, wie wichtig diese Zeit für die beiden ist.

Sowohl Jimi als auch seine Familie schweigen aktuell weitestgehend, was seine Verhaftung betrifft. Im September soll diese jedoch in ihrer Realityshow Diese Ochsenknechts thematisiert werden. Laut dem Sender Sky wird sich der Schauspieler demnach ausführlich zu den Geschehnissen äußern und Stellung beziehen. Fans können sich bis dahin die Wartezeit verkürzen und Jimi während seiner Teilnahme an der neuen Show Villa der Versuchung mitverfolgen.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknech und Yeliz Koc im Juli 2025

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020