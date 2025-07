Maria Bell gesteht Gefühle für BATN-Kollegen Max Bornmann

Für Maria Bell und Darius ist die Reise bei Beauty & The Nerd eigentlich vorbei. Das Duo hat in der vergangenen Folge im Exit-Quiz gegen Laura Blond und Sammy verloren – doch bevor sie die Show verlassen, sorgt die Reality-TV-Bekanntheit noch ein letztes Mal für Drama. Der Hintergrund: Maria hatte während der Dreharbeiten etwas mit ihrem Mitstreiter Max Bornmann am Laufen. Der Trash-TV-Casanova hatte aber nicht nur Augen für Maria und machte es sich unter anderem mit Konkurrentin Elsa Latifaj gemütlich. Als Maria davon Wind bekam, war sie zutiefst enttäuscht. Nun kommt auch noch hinzu, dass Max und seine Teampartnerin Sarah dafür verantwortlich sind, dass Maria und Darius zum Exit-Game antreten mussten. In Folge sechs stellt Maria Max zur Rede. "Wie fühlt sich das eigentlich an, so ein 31er [Verräter] zu sein? Fühlt sich das gut für dich an? Bist du jetzt glücklich? Hast mich gefi***, ja", schießt Maria gegen Max.

Er wiederum versteht das Drama nicht und ist der Meinung, dass sie nicht zwischen Spiel und Realität unterscheiden könne. Nachdem sie sich noch einiges an den Kopf werfen, trennen sich ihre Wege. Doch der Streit geht in eine nächste Runde – aber dieses Mal mit Elsa, die sich einmischt. Dann kommt es zur großen Überraschung: Im Getöse gesteht Maria, Gefühle für Max entwickelt zu haben. "Ich mag ihn wirklich", erklärt die einstige Big Brother-Teilnehmerin wütend, woraufhin Elsa wissen will, ob sie sich verliebt hat. Maria antwortet mit einem "Ja" und vor Enttäuschung fließenden Tränen. "Ihr habt mich gefi***, beide! Und das habe ich niemals erwartet. Von dir und von ihm nicht!", betont sie abschließend. Max bekommt all das Drama nur von weitem mit – hört wohl nicht, dass Maria gerade ihre Gefühle gestanden hat – und amüsiert sich nur über das Chaos unter den Mädels. "Bin Puppenspieler", freut er sich, dass sich Maria und Elsa seinetwegen fetzen.

Max hat es sich während der Dreharbeiten von "Beauty & The Nerd" gut gehen lassen. Dass er in dem Format vor allem Interesse an den Frauen hat, kündigte er bereits zu seinem Einzug an: "Ich kann mir vorstellen, auch mit allen Beautys was zu haben." Es dauerte nicht lange, da hatte er den ersten Kuss an Chanelle Wyrsch (29) verteilt. Auch an Julia Römmelt (31) und Laura hatte er Interesse – die zwei jedoch etwas weniger. In einem Moment kommt es sogar zu einem Kuss zwischen Max und seiner Team-Partnerin Tattoo-Nerdin Sarah, was jedoch nur Teil eines Spiels war.

Joyn/Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Maria Bell und Max Bornmann

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Trash-TV-Star

Joyn/Benjamin Kis Die Beautys von "Beauty & The Nerd" Staffel sechs

