Diese "Shopping Queen"-Lady begeistert Guido ganz besonders

Am Dienstag stand in der aktuellen Shopping Queen-Woche eine ganz besondere Kandidatin in Köln im Mittelpunkt – Nozha. Das Motto der Woche: "Ganz in Weiß". Wie üblich musste die Kandidatin innerhalb der vorgegebenen Zeit von vier Stunden ihren perfekten Look zusammenstellen, um anschließend auf dem Laufsteg zu glänzen. Und das gelang ihr aber mal sowas von! Ihr elegantes, aber auch sommerliches Outfit sorgte nicht nur bei der Konkurrenz für Begeisterung, sondern brachte auch Stardesigner Guido Maria Kretschmer (60) ins Schwärmen. "Die weiß, was geht!", lobte er Nozha.

Guido war sogar so begeistert von Nozhas Look, dass sie ein kleines Extra von ihm dafür bekam. "Die kriegt von mir 'nen Sonderpunkt!", ließ Guido noch einmal durchblicken, welchen Eindruck der Auftritt bei ihm hinterlassen hatte. Doch der Weg zu Nozhas gelungenem Look war aber kein Spaziergang. Wie es bei "Shopping Queen" üblich ist, stand auch sie unter großem Zeitdruck und musste sich vielen Styling-Fragen stellen. Mit viel Geschick fand sie jedoch ein Outfit, das den Anforderungen des Mottos perfekt entsprach. Ihre Mitstreiterinnen waren von Nozhas Look überzeugt – sie habe das Motto "zu 110 Prozent erfüllt", wie beispielsweise Andrea im Einzelinterview erklärte.

"Shopping Queen" flimmert bereits seit 2012 über die Bildschirme. In der beliebten TV-Sendung, die auf VOX läuft, bekommen die Zuschauer oftmals entspannte, lustige, aber auch chaotische Shoppingtouren zu sehen. Die Kandidatinnen müssen innerhalb der vorgesehenen Zeit das Motto der Woche erfüllen. Doch auch hier gibt es natürlich Sachen, die die Fans nicht zu sehen bekommen. Beispielsweise müssen die Anwärterinnen vorab eine Liste mit rund 20 Geschäften abgeben, aus der die Redaktion fünf Läden aussucht. In welche Geschäfte sie letztlich dürfen, erfahren sie erst am Shopping-Tag, laut Bild der Frau.

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2024

