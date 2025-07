Das sagen Liam Neesons Freunde zu Flirt mit Pamela Anderson

Liam Neeson (73) hat offenbar sein privates Glück gefunden – und das mit niemand Geringerem als Pamela Anderson (58)! Die beiden Schauspieler, die sich bei den Dreharbeiten zu der Neuauflage von "Die nackte Kanone" kennenlernten, zeigten sich bei der vergangenen Premiere des Films in London auffällig vertraut. Pamela drückte ihrem Co-Star einen Kuss auf die Wange, und seither brodeln die Gerüchte. Wie Us Weekly nun bestätigte, sind die beiden tatsächlich ein Paar. Während beide bislang öffentlich eher zurückhaltend sind, soll die Chemie zwischen ihnen am Set von Anfang an gestimmt haben.

Andy Cohen (57), ein ehemaliger Freund von Liams verstorbener Ehefrau Natasha Richardson (†45), äußerte sich kürzlich begeistert zu der neuen Beziehung des Schauspielers. In seiner Radiosendung "Sirius XMs Radio Andy" teilte er mit: "Ich und alle in unserem Freundeskreis sind begeistert von dieser Verbindung." Natasha Richardson, die tragisch im Jahr 2009 nach einem Skiunfall ums Leben kam, sei eine unabhängige und starke Frau gewesen, und genau daran erinnere ihn auch Pamela. Sowohl Liam als auch Pamela hätten bereits zwei Söhne und teilten auch sonst einige Ähnlichkeiten. Ihr näherzukommen, dürfte für Liam, der seit dem Tod seiner Frau niemanden öffentlich datete, ein großer Schritt gewesen sein.

Für Pamela Anderson bedeutet diese neue Liebe ebenfalls einen Neuanfang. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit bereits einige turbulente Beziehungen durchlebt, unter anderem war sie mit Tommy Lee (62) verheiratet, mit dem sie ihre zwei Söhne Brandon (29) und Dylan (27) hat. Doch trotz der Herausforderungen der Vergangenheit wird sie von Andy als "formidable Persönlichkeit" bezeichnet, die ihre Stärke immer wieder unter Beweis gestellt habe. Liam wiederum hat durch das Aufwachsen seiner Söhne Micheál und Daniel nach seiner schweren Zeit mit dem Verlust von Natasha ebenfalls eine beeindruckende Resilienz gezeigt. Es scheint, als hätten sich hier zwei gefunden, die mit sehr viel Lebenserfahrung aufeinander zugehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, "Die nackte Kanone"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler und Natasha Richardson, Schauspielerin