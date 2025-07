Diese letzte SMS schickte Ozzy Osbourne (†76) an Gitarrist

Ozzy Osbourne (†76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, starb am 22. Juli aufgrund eines Herzstillstands. Zakk Wylde, sein langjähriger Gitarrist und enger Freund, teilte nun die letzte Nachricht, die er von dem Musiker erhielt. "Zakky, sorry, es war wie ein Irrenhaus dort hinten. Ich habe dich nicht gesehen. Danke für alles", schrieb Ozzy in einer Textnachricht, die Zakk nach dem finalen Black-Sabbath-Konzert am 5. Juli in Birmingham erreichte, berichtet die Daily Mail. Die Nachricht endete mit den Worten: "Ich liebe dich, Kumpel."

Zakk und Ozzy verband eine jahrelange Zusammenarbeit und eine enge Freundschaft, die weit über die Bühne hinausging. Zakk, der 1987 zu Black Sabbath stieß, schilderte in einem Interview, wie tiefgehend ihre Beziehung war: "Ozzy war wie ein älterer Bruder für mich." Der Musiker erklärte, dass Ozzy eine ständige Quelle der Inspiration und des Rats war. Es war diese Verbindung, die Zakk dazu brachte, auch noch nach ihrer aktiven Zeit füreinander da zu sein, sei es, um das Haus zu hüten oder kleine Erledigungen zu meistern. Mit ihm als Patenonkel seines ältesten Sohnes wurde die Freundschaft über die Jahre sogar zu einer familiären Angelegenheit.

Die Familie Osbourne verabschiedete sich von ihrem geliebten Vater und Ehemann während eines emotionalen Trauerzugs in Birmingham, bei dem Fans dem "Prince of Darkness" die letzte Ehre erwiesen. Sharon Osbourne (72) wurde dabei von ihren Kindern liebevoll unterstützt. Der Sarg, geschmückt mit violettfarbenen Blumen, wurde von einer Blaskapelle begleitet, die Klassiker von Black Sabbath spielte, während die Straßen von Birmingham mit Blumen und bewegenden Tributen übersät waren. Der Schmerz über den Verlust Ozzys war nicht nur in den Gesichtern der Familie, sondern auch in den Herzen der zahllosen Fans zu spüren, die das musikalische Erbe der Rock-Ikone feierten.

Getty Images Ozzy Osbourne und Zakk Wylde, Januar 2006

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

