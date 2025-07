Jahrestag: Lana Del Rey postet privates Foto ihrer Hochzeit

Lana Del Rey (40) hat ein bisher unveröffentlichtes Hochzeitsfoto mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene geteilt und bei ihren Fans für Begeisterung gesorgt. In einem Instagram-Post zeigte die Sängerin ein Bild ihres besonderen Tages im September 2024, bei dem sie und Jeremy sich in Des Allemands, Louisiana, das Jawort gaben. Lana trug ein schlichtes elfenbeinfarbenes Kleid mit auffälligen Rüschen und einer blauen Schleife im Haar, während Jeremy in einem klassischen schwarzen Anzug erstrahlte. Begleitet wurde das Paar vor dem Altar von Pastor Judah Smith, den Lana ebenfalls in ihrem Post würdigte.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der erfolgreichen Musikerin und dem Tourguide begann bereits 2019, als Lana an einer ihrer ersten Bootstouren mit Jeremy teilnahm. Doch romantisch wurde es erst Jahre später: Nach einem überraschenden Wiedersehen im Sommer 2024 waren die beiden unzertrennlich und bauten ihre Verbindung schnell aus. Die Hochzeit war eine intime Feier unter freiem Himmel direkt am Wasser. Besonders rührend: Lana wurde von ihrem Vater Robert Grant zum Altar geführt. Gäste beschreiben die Atmosphäre als entspannt und familiär, untermalt von der besonderen Verbindung des Paares zur Region.

Für die Musikerin markiert die Ehe mit Jeremy Dufrene einen ganz neuen Lebensabschnitt. Das Paar scheint nämlich mehr als glücklich zu sein und plant wohl auch, seine Liebe bald durch Nachwuchs zu krönen. Lana, die für ihre gefühlvollen Songs bekannt ist, hat in der Vergangenheit betont, wie sehr sie das ruhige Familienleben schätzt. Es scheint, als hätte sie in Jeremy den Partner gefunden, um diese Pläne in die Tat umzusetzen. Dabei findet die Sängerin nicht nur Zeit für ihren neuen Alltag, sondern begeistert auch weiterhin Millionen Fans rund um den Globus mit ihrer Musik.

Instagram / honeymoon Jeremy Dufrene und Lana Del Rey

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene

Instagram / honeymoon Lana Del Rey mit ihrem Ehemann Jeremy