Claudia Obert verrät: Oben-ohne-Bar ist ihr größter Traum

Claudia Obert (63) ist eine erfolgreiche Unternehmerin in der Fashion-Branche – und dabei träumte sie eigentlich immer von einem ganz anderen Beruf. "Ich wollte immer in der Oben-ohne-Bar arbeiten, aber ich kam nicht durch das Casting, weil ich zu dünn besaitet war", erzählt sie mit einem beherzten Klapser auf die Brust in einer Episode "Hot oder Schrott – Promi Spezial". Sie habe sich immer gewünscht, den Job als Barkeeperin oder Kellnerin in einer freizügigen Bar in ihren Lebenslauf aufnehmen zu können. Da es dazu nie kam, mixe sie heute nur in ihrer Freizeit Cocktails: "Ich bin Barkeeperin nur als Hobby."

Dass Claudia ein Faible für Freizügigkeit hat, ist keine Neuheit. Mit Vorliebe treibt die Reality-Bekanntheit sich auch mal in Stripklubs herum. So besuchte sie zum Beispiel Anfang Juli einen Klub ihrer guten Freundin Olivia Jones (55) auf St. Pauli in Hamburg. Dort bekam die 63-Jährige von Verena Kerth (44) einen Stripper geschenkt, mit dem sie es ordentlich krachen ließ. Olivia postete den Clip auf TikTok, doch lange blieb er nicht auf der Social-Media-Plattform. Dieser trieb Claudia es nämlich zu weit – das Video musste heruntergenommen werden. "Claudia hat es mit Verena bei uns auf St. Pauli in den wilden Jungs, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben", lachte die Kultdragqueen später bei Instagram.

Auch sich selbst zeigt Claudia gerne mal in verruchten Outfits. Im Mai besuchte sie die Geburtstagsparty von Carmen Geiss (60) in Saint-Tropez. Das Motto der Feier war "Sixty Shades of Carmen", in Anlehnung an die Erotik-Romanze Fifty Shades of Grey. Claudia ließ es sich nicht nehmen, sich passend anzuziehen und hüllte sich in ein bodenlanges, rotes Kleid mit schwarzen Handschuhen und einer geheimnisvollen Maske. Für ein Foto im Netz posierte die Promis unter Palmen-Kandidatin sogar in einem Käfig. Ihren Followern verriet Claudia augenzwinkernd: "Also diese Handschellen-Nummer liegt mir ja gar nicht. Einer wollte mich auch mal an den Bettkasten anhängen und da hätte ich Angst, dass ich da heute noch hänge."

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

Getty Images Olivia Jones, September 2024

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert auf Carmen Geiss' Geburtstagsparty, Mai 2025