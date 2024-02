Marathon-Star Kelvin Kiptum ist mit nur 24 Jahren verstorben

Tragische Nachrichten aus der Sportwelt! Kelvin Kiptum hatte sich als erfolgreicher Leichtathlet einen Namen gemacht. Im Jahr 2023 stellte der aus Kenia stammende Sportler den Weltrekord im Marathon auf. Er lief die 42,195 Kilometer in Chicago in 2:00:35 Stunden gleich 34 Sekunden schneller als der damalige Rekordhalter Eliud Kipchoge ein Jahr zuvor in Berlin. Doch nun ist Kelvin mit nur 24 Jahren verstorben!

Wie die Polizei von Elgeyo Marakwet bekannt gibt, starb der berühmte Läufer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall. "Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Im Auto befanden sich drei Menschen, zwei starben an Ort und Stelle. Bei den beiden handelt es sich um Kiptum und seinen Trainer", teilen die Beamten in einem Statement mit.

Kelvin galt als einer der aufgehenden Sterne am Laufhimmel. In diesem Jahr sollte der Leichtathlet eigentlich bei den Olympischen Sommerspielen in Paris antreten und dabei auf seinen großen Kontrahenten Eliud Kipchoge treffen.

Getty Images Kelvin Kiptum, Sportler

